Un quarto di secolo per l' agenzia di comunicazione E lancia un nuovo progetto innovativo di videoarte

Un quarto di secolo di eccellenza nel mondo della comunicazione: così celebra Integra Solutions, l’agenzia guidata da Francesco Ferro e parte di Una – Aziende della Comunicazione Unite. Per festeggiare questo importante traguardo, ha lanciato un innovativo progetto di videoarte, un’opportunità unica per esprimere creatività e visione futura. Un momento speciale condiviso con collaboratori, partner e clienti, simbolo di una storia di successo e di un futuro all'insegna dell’innovazione.

Un quarto di secolo per Integra Solutions, l'agenzia di comunicazione guidata da Francesco Ferro e associata a Una – Aziende della Comunicazione Unite. Il 25esimo compleanno è stato festeggiato mercoledì nei propri spazi di via Costanzo II insieme ai propri collaboratori, partner e clienti.

