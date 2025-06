Un posto alle Emozioni | la Stagione 2025 26 del teatro Augusteo

Giuseppe Caccavale e Roberta Starace Caccavale annunciano con entusiasmo la stagione 2025/26 del Teatro Augusteo: un cartellone ricco di emozioni intense e spettacoli coinvolgenti. Napoli, con la sua anima vibrante e i suoi ritmi unici, sarà la vera protagonista, grazie alla musica, alle performance e alle storie che toccheranno il cuore di tutti. Preparatevi a vivere un viaggio teatrale indimenticabile, dove ogni scena racconta l’essenza di questa meravigliosa città .

