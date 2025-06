Un Posto al Sole anticipazioni 27 giugno | Michele chiede aiuto ad Agata per cercare Assane

Non perdere le anticipazioni di Un Posto al Sole del 27 giugno, dove Michele si rivolge ad Agata per trovare Assane, mentre Samuel si preoccupa per Gabriela. La soap più amata della TV italiana ci regala un altro episodio ricco di emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa riserverà il prossimo appuntamento: sarà una puntata imperdibile che potrebbe cambiare le sorti dei protagonisti!

Tutto quello che vedremo nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3. Ultimo appuntamento della settimana domani con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Mentre Michele continua a cercare Assane, Samuel è preoccupato per l'atteggiamento esuberante di Gabriela. Scopriamo cosa succederà nell'episodio di venerdì 27 giugno, in onda alle 20.50 su Rai 3. Negli ultimi episodi Gennaro e Chiara si sono alleati per distruggere Marina e Roberto: Gennaro puntava da tempo al controllo completo dei Cantieri e ora l'ingresso di Chiara in società è stato provvidenziale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 27 giugno: Michele chiede aiuto ad Agata per cercare Assane

