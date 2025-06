Un polo d' eccellenza per tutto il movimento | inaugurata a Jesi la nuova Casa della Scherma

Un nuovo polo di eccellenza prende vita a Jesi, portando la scherma locale a livelli ancora più elevati. Inaugurata ufficialmente la Casa della Scherma di via delle Nazioni, una struttura all’avanguardia di 3.500 m² che combina sicurezza, innovazione e passione. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per il movimento, offrendo agli atleti e agli appassionati un ambiente ideale per crescere e competere ai massimi livelli. La sfida ora è scrivere insieme nuove pagine di successo.

JESI - Si è svolta ieri la cerimonia ufficiale di inaugurazione della Casa della Scherma di via delle Nazioni, nuova sede del Club Scherma Jesi. La struttura, sviluppata su una superficie complessiva di 3.500?m², risponde ai più elevati standard internazionali in materia di sicurezza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: jesi - scherma - polo - eccellenza

