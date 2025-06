Un patto tra le realtà del territorio per rimettere al centro le famiglie

Un patto innovativo tra le realtà del territorio si propone di ridare centralità alle famiglie, unendo forze e risorse per un futuro più solidale. Il progetto, coinvolgendo i tre Ambiti territoriali della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, nasce dall’esperienza decennale di «1, 2, 3 Star», un’iniziativa che da due anni rafforza il legame tra comunità e cittadini, rendendo concreto il valore della collaborazione e dell’impegno condiviso.

IL PROGETTO. Coinvolti i tre Ambiti territoriali della Comunità montana dei Laghi bergamaschi. È l'esito concreto di «1, 2, 3 Star», un'iniziativa attiva ormai da due anni nei diversi Comuni.

