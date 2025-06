Un Palio colore terra di Siena | tanti i segni visti dai contradaioli

Un Palio che si tinge di terra di Siena, i contradaioli osservano con entusiasmo e curiosità i segni lasciati dal pittore Riccardo Manganelli. Tra gli sguardi attenti e gli apprezzamenti, cresce l’attesa per questo quadro simbolo della tradizione senese. La tinta calda e avvolgente richiama il passato e alimenta le speranze di una vittoria che tutti desiderano rinnovare. E così, il fascino di questa edizione continua a vivere nel cuore della città.

Siena, 26 giugno 2025 - «Non ho messo segni, se poi ce li troveranno saranno comunque involontari», spiega il pittore del Drappellone di Provenzano Riccardo Manganelli. Tanti quelli che hanno infatti già visto i contradaioli. Il colpo d’occhio, per molti, è stato di un Palio che, per il colore d’insieme, richiamava quello vinto dalla Selva proprio due anni fa, dipinto da Roberto Di Jullo. La tinta terra di Siena, quella usata da Manganelli per rappresentare il tufo, era predominante in verità anche nell’altro Cencio conquistato nel 2015 da Vallepiatta, realizzato da Elisabetta Rogai. Osservando un particolare del Palio, si vede poi che la scritta ’2 luglio 2025’ cala proprio sopra la zona della città sopra il Duomo e piazza San Giovanni. 🔗 Leggi su Lanazione.it