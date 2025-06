Un olandese negli All Blacks? Sembra impossibile ma è tutto vero

Un olandese negli All Blacks? Incredibile ma vero! Con i suoi 232 centimetri, Fabian Holland sta conquistando il cuore del rugby neozelandese. Originario di Akersloot, si è innamorato dei kiwi durante un campo di Seven, ha studiato a Christchurch e ora difende i colori di Dunedin. La sua storia affascina e dimostra che, nel rugby come nella vita, i sogni più improbabili possono diventare realtà.

La seconda linea Fabian Holland convocata per i tre test con la Francia: viene da Akersloot, si è innamorato dei neozelandesi a un camp della Seven, è andato a studiare a Christchurch e ora gioca a Dunedin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un olandese negli All Blacks? Sembra impossibile, ma è tutto vero

