Un nuovo oceano nascerà nell’Africa orientale quando e perché succederà

Un nuovo oceano sta per emergere nell’Africa orientale, un fenomeno affascinante che cambierà il volto del pianeta. Nella regione dell'Afar, tre placche tettoniche si stanno progressivamente allontanando, aprendo le porte a questa incredibile trasformazione geologica. Le recenti scoperte, pubblicate su Nature e condotte anche dall'Università di Pisa, ci offrono uno sguardo rivoluzionario su come e perché questo evento stia per avvenire, rivelando i segreti della nostra Terra in continua evoluzione.

(Adnkronos) – Nella regione dell'Afar, in Africa orientale, tre grandi placche tettoniche si stanno separando e, in prospettiva geologica, nascerà un nuovo oceano. Due ricerche appena pubblicate su riviste del gruppo Nature riscrivono sotto una nuova luce questo fenomeno. In entrambe le ricerche l'Università di Pisa ha svolto un ruolo chiave, con i ricercatori del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: oceano - nascerà - africa - orientale

L’Africa si sta spezzando in due e ora sappiamo perché: nascerà anche un nuovo oceano - L'Africa sta vivendo un cambiamento geologico straordinario: si sta spezzando in due, dando origine a un nuovo oceano e a un piccolo continente.

Tra i 5 e i 10 milioni di anni, un nuovo oceano potrebbe attraversare il continente e trasformare l’Africa orientale in un’isola a causa dell’East African Rift System: Vai su Facebook

L’Africa si sta spaccando, nascerà un nuovo oceano: da cosa dipende; Prato, arresti domiciliari per imprenditore: Ha corrotto la sindaca Ilaria Bugetti; Trump, la regina Maxima e il video: Donald preso in giro?.