Un nuovo microscopico panificio a Milano e le altre cose buone in città nel weekend 27 - 29 giugno 2025

Preparati a scoprire un angolo di paradiso culinario nel cuore di Milano: dal 27 al 29 giugno 2025, il quartiere si anima con il nuovo Piccolo Pan, la micro bakery di ispirazione asiatica e internazionale creata dallo chef Yoji Tokuyoshi e Alice Yamada. Dopo il successo di Pan, questo raffinato laboratorio di sapori promette di deliziare i palati più esigenti, offrendo un weekend all’insegna delle prelibatezze da forno e delle sorprese gastronomiche. Non perderti questa imperdibile esperienza!

Dopo il successo di Pan, la bakery nata nel 2023 in Via Cicognara 22, lo chef Yoji Tokuyoshi e la sua socia Alice Yamada continuano a espandere il loro piccolo impero gastronomico a Milano. Piccolo Pan è la nuova micro bakery con una proposta da forno d’ispirazione asiatica e internazionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

