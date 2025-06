Un murale e un concerto sulle Note di Ale nel ricordo di Alessio Allegretti

Una sera indimenticabile nel cuore di Cascina: un murale e un concerto dedicati ad Ale, il sorriso eterno di una generazione. Nel ricordo di Alessio Allegretti, vent'anni dopo la sua scomparsa, la comunità si riunisce per celebrare la vita attraverso arte, musica e emozioni condivise. Due iniziative che uniscono passato e presente, riflettendo sulla forza dei ricordi e sull’importanza di preservare la memoria di chi ha fatto la differenza. Perché ogni segno lascia un’impronta indelebile.

Cascina, 26 luglio 2025 - Una comunità intera si stringe attorno al ricordo di Alessio Allegretti, a vent’anni dalla sua prematura scomparsa in un tragico incidente stradale nel 2005. Domenica 5 luglio, il Centro Parrocchiale di Titignano, nel comune di Cascina, darà vita a una serata speciale, intreccio di memoria, arte e musica, per rendere omaggio a un giovane chi ha lasciato un segno profondo nel cuore di tanti. Due le iniziative che animeranno questa commemorazione dal forte valore simbolico. La prima riguarda il completo restauro della Piazzetta intitolata ad Alessio: un luogo che oggi torna a risplendere grazie anche al nuovo murales che ne decora le pareti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un murale e un concerto sulle Note di Ale, nel ricordo di Alessio Allegretti

In questa notizia si parla di: alessio - ricordo - allegretti - murale

Decima edizione del memorial "Alessio Mustich": quest'anno anche in ricordo di Mattia Leone - LATIANO - Si avvicina la decima edizione del memorial "Alessio Mistich", dedicato al giovane Alessio, scomparso a soli dieci anni.

San Cleto: un murale per ricordare ‘Zangra’, il pugile trovato morto nel Tevere - RomaToday - Il ricordo di Alessio Zangrilli, il giovane pugile trovato cadavere nel Tevere, campeggia su un muro di via Bernardino Bernardini, a San Cleto, il suo quartiere. romatoday.it scrive

Alessio Rapezzi, morto in Egitto. Il ricordo della sua Campi. "Il suo sorriso resterà dentro di noi" - la Nazione - Alessio Rapezzi, se ne è andato mentre era in vacanza con la fidanzata a Sharm El- Come scrive lanazione.it