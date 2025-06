Un morto sul lavoro in Puglia uno in Basilicata Incidenti

La sicurezza sul lavoro resta una priorità imprescindibile in Italia, con tragedie che scuotono le nostre regioni. Recenti incidenti in Puglia e Basilicata hanno portato alla luce la drammatica realtà di lavoratori che perdono la vita mentre svolgono il proprio mestiere. È arrivato il momento di rafforzare le misure di prevenzione e tutela per garantire che nessuno debba più pagare con la vita il proprio impegno quotidiano.

Un dipendente di un'azienda del servizio rifiuti è morto in incidente sul lavoro a Colobraro. Aveva 66 anni. —– Di seguito un comunicato diffuso da Ugl: "Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell'operaio agricolo di 50 anni, deceduto questa mattina nelle campagne di Andria mentre svolgeva il proprio lavoro. È inaccettabile continuare ad assistere a tragedie simili, che troppo spesso colpiscono lavoratori impiegati nei settori più esposti, come quello agricolo, dove le condizioni di fatica e di rischio sono quotidiane. Non possiamo continuare a considerare casi come questo come semplici fatalità.

