Un minibus donato ai ragazzi autistici | nasce Il bene che ti voglio on the road

Un gesto di grande solidarietà apre nuove strade di speranza e integrazione a Brindisi. L’associazione "Il bene che ti voglio" riceve un minibus donato dalla Cpl - Cooperativa Progresso e Lavoro, un passo fondamentale per favorire l’autonomia dei ragazzi autistici e promuovere una società più inclusiva. Con questo nuovo mezzo, il viaggio verso l’autonomia e l’uguaglianza diventa ancora più concreto e accessibile. Un esempio di come il bene può davvero fare strada.

BRINDISI - Un nuovo capitolo per l'inclusione sociale a Brindisi. L'associazione "Il bene che ti voglio", impegnata nell'educazione di ragazzi autistici e con disabilità, potrà ora contare su un minibus a nove posti donato dalla Cpl - Cooperativa Progresso e Lavoro, azienda leader nel settore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

