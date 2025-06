Un luglio all' insegna della danza Due grandi manifestazioni trasformano la Perla in un palcoscenico a cielo aperto

Un luglio all’insegna della danza: Riccione si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo grandi manifestazioni che celebrano il movimento e l’arte. Oltre al rinomato “Festival del Sole” e a Red Riccione Estate Danza, la Perla verde si arricchisce di due imperdibili appuntamenti che promettono di incantare e coinvolgere appassionati e spettatori da ogni parte. Preparati a vivere un’estate indimenticabile sulla scena più suggestiva d’Italia.

Luglio, a Riccione, è il mese della danza. Oltre alla grande kermesse della ginnastica e della danza – il “Festival del Sole”, in scena dal 29 giugno al 4 luglio, e Red Riccione Estate Danza, dal 14 al 18 luglio -, il programma coreutico della Perla verde si arricchisce di due nuovi appuntamenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

