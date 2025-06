Un grave lutto colpisce la Chiesa di Napoli | addio all' amato parroco

Una triste perdita sconvolge la comunità di Napoli: si spegne Don Luigi Russo, parroco amato e stimato. La Diocesi ricorda con affetto il suo spirito generoso e dedizione senza confini, affidando a preghiere e ricordi il suo grande contributo spirituale. La città piange un pastore che ha saputo guidare con cuore e fede. La memoria di Don Luigi resterà sempre viva nel cuore di tutti.

Lutto a Napoli per la morte di Don Luigi Russo. L'amato parroco è stato ricordato anche in un post della Diocesi di Napoli: "Signore misericordioso, che al tuo servo Luigi, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato la tua parola e i tuoi sacramenti, donagli di esultare per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - lutto - amato - parroco

Napoli in lutto, la maestra Domenica Russo muore durante una gita scolastica con i suoi alunni - Napoli piange la perdita della maestra Domenica Russo, 43 anni, tragicamente deceduta durante una gita scolastica vicino a Lomazzo (Como).

Un grave lutto colpisce la Chiesa di Napoli: addio all'amato parroco; Chiesa di Napoli in lutto, addio all'amato parroco: 'Grande amante della Madonna'; Chiesa di Napoli in lutto, addio all'amato parroco: Grande amante della Madonna.

Napoli, morto padre Vincenzo Sibilio: addio all'ex parroco della chiesa del Gesù Nuovo - Il Mattino - Lutto nella chiesa napoletana per la scomparsa di un sacerdote molto amato e conosciuto: padre Vincenzo Sibilio, ex parroco della chiesa del Gesù Nuovo. Lo riporta ilmattino.it

Morto di Covid don Claudio Colussa, parroco al Vasto: lutto nella Chiesa a Napoli - Fanpage.it - La Chiesa napoletana e tutto il mondo ecclesiastico partenopeo in lutto per la morte di don Claudio Colussa, parroco della chiesa di Sant'Anna al Trivio, a due passi da piazza Nazionale, nel cuore ... Riporta fanpage.it