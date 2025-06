Un ’Giardino’ per raccontare l’arte eterna In Pinacoteca un percorso con MAMbo

Nel cuore di Bologna, tra il calore opprimente dell’estate, un’oasi di arte e innovazione si svela con “Il giardino delle risonanze” in Pinacoteca. Scendendo le scale verso il Salone degli Incamminati, si apre un mondo di emozioni: l’installazione sonora “Rodilla” di Anna Tappari, giovane artista cesenate, ci invita a riscoprire l’arte eterna attraverso suoni, luci e sensazioni. Un percorso che coinvolge i sensi e nutre l’anima, lasciandoci desiderare di scoprire di più.

Con questo caldo che opprime Bologna la prima opera della mostra ' Il giardino delle risonanze ' che si incontra scendendo le scale verso il Salone degli Incamminati della Pinacoteca, strappa un sorriso e un sospiro di sollievo: si intitola Rodilla, è di Anna Tappari, artista cesenate classe 1999 che ha studiato alla nostra Accademia, ed è un'installazione sonora per cinque ventilatori in funzione, quattro altoparlanti, paillettes, campanellini. Al centro della stanza si ruba la scena, ma nella mostra 'Il giardino delle risonanze', al via il 27 giugno, progetto in collaborazione tra Pinacoteca e MAMbo e l'ideazione di Costantino D'Orazio e Lorenzo Balbi, è messa in dialogo non solo con oggetti materiali dei Musei nazionali di Bologna, come un'olio su rame di anonimo bolognese del XVII secolo o un'incisione novecentesca, ma anche con un brano musicale del compositore ferrarese Frescobaldi, 'Se l'aura spira' del 1630, dedicata a un giardino, per creare un'ulteriore evocazione.