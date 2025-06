Un gheppio ferito è stato salvato a Primavalle

Nel cuore di Roma, due piccoli eroi alati hanno ricevuto un miracolo. Un gheppio ferito a Primavalle e un pulcino di rondine sono stati prontamente salvati dagli agenti della polizia locale, dimostrando ancora una volta il loro impegno per la tutela della fauna urbana. Questi interventi testimoniano come, anche nelle scelte quotidiane, si possa fare la differenza per la vita di creature fragili e piumate. La città si conferma un luogo di solidarietà e rispetto per la natura.

