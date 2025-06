Un garage in affitto era stato trasformato in un deposito di droga | arrestato un 33enne

Un garage in affitto si trasforma in un covo di droga, attirando l’attenzione dei Carabinieri di Riposto. Dopo lunghe indagini e servizi di osservazione, hanno arrestato un 33enne noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. La sua attività illecita rischia di mettere in serio pericolo la comunità. La lotta contro lo spaccio prosegue senza sosta, dimostrando che la legalità vince sempre sull'illegalità.

Un 33 enne di riposto, con precedenti penali per droga, rapina e furto, aveva trasformato un garage in affitto in un deposito di stupefacenti. I carabinieri avevano intuito che qualcosa di losco "bolliva in pentola", decidendo dii avviare dei servizi di osservazione e appostamento a distanza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

