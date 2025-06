Un fermo per l’omicidio di Davide Gorla a Busto Arsizio

Una svolta cruciale nel tragico omicidio di Davide Gorla, il commerciante di Busto Arsizio barbaramente assassinato nel suo negozio di oggetti da scrittura di lusso. Dopo intense indagini e testimonianze chiave, la polizia ha fermato un sospettato poco dopo la mezzanotte, portando speranza di giustizia per questa drammatica vicenda. La veritĂ sta emergendo, e il processo di approfondimento continua.

Un uomo è stato fermato dalla polizia per l'omicidio di Davide Gorla, 64 anni, commerciante di Busto Arsizio (Varese) ucciso a coltellate nel suo negozio di oggetti da scrittura di lusso di via Milano. Il provvedimento è scattato poco dopo la mezzanotte. Gli investigatori del commissariato di Polizia di Stato di Busto Arsizio e della Squadra mobile di Varese avevano da subito stretto il cerchio. Non solo alcuni testimoni avevano visto, se non direttamente l'aggressione che ha lasciato la vittima riversa dietro al bancone e l'assassino in fuga. Ma l'uomo – descritto come brizzolato e di mezza età – è stato anche ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.