Un asteroide potrebbe colpire la Luna | Rischi per satelliti e astronauti

Un’imminente minaccia cosmica scuote gli esperti: l’asteroide YR4, scoperto a dicembre 2024, ha il 4% di probabilità di colpire la Luna, generando una nuvola di detriti potenzialmente devastante per satelliti e astronauti. Una sfida che richiede soluzioni innovative: la creazione di un sistema di difesa planetario terrestre e lunare potrebbe essere la chiave per proteggere il nostro futuro nello spazio e preservare la sicurezza delle missioni umane e tecnologiche in orbita.

