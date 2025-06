Un altro weekend di controlli anti-alcol in città da parte della Polizia Locale

Un altro weekend di controlli anti-alcol a Modena, dove la Polizia Locale intensifica gli sforzi per garantire sicurezza e ordine pubblico. Dopo il successo delle operazioni della scorsa settimana, si ripropone il servizio mirato, con particolare attenzione alle zone più critiche. Questi controlli rappresentano un'importante iniziativa di sensibilizzazione, invitando cittadini e automobilisti a rispettare le norme e a promuovere una comunità più sicura e consapevole.

Dopo gli accertamenti della scorsa settimana, nel prossimo weekend viene riproposto il servizio mirato di controlli antialcol da parte della Polizia locale di Modena, con particolare attenzione alle aree problematiche. Questa tipologia specifica di controlli, annunciati al fine di sensibilizzare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - polizia - locale - altro

Battipaglia, stranieri alloggiati abusivamente: controlli della polizia municipale - L'amministrazione comunale di Battipaglia ha avviato un'iniziativa di controllo sulle locazioni abusiva, in collaborazione con la polizia urbana.

Translate postUn altro weekend di controlli anti-alcol in città da parte della Polizia Locale https://ift.tt/q6WIZBL https://ift.tt/ItEwPrG Vai su X

#Cronaca Dopo i controlli della Polizia locale e la denuncia di Confesercenti Bologna per ‘concorrrenza sleale’ è stato notificato il divieto di prosecuzione dell’attività : sono state rilevate irregolarità rispetto agli spazi adibiti alla vendita Vai su Facebook

Un altro weekend di controlli anti-alcol in città da parte della Polizia Locale; Proseguono a Ferrara i controlli interforze per la prevenzione e il contrasto di spaccio e altri reati; Movida, controlli serrati della Polizia Locale a tutela della quiete pubblica e del decoro urbano.

Savona, controlli di Polizia di Stato e Polizia Locale in un bar a Villapiana: impegnato anche il nucleo cinofilo - Visto lo spiegamento di forze, l'attività degli agenti è stata notata da molti passanti ed abitanti della zona ... Si legge su msn.com

Cassago: controlli serali della Polizia Locale in Via Tremoncino - Negli ultimi giorni la Polizia Locale di Cassago ha intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione a Via Tremoncino, ... Lo riporta casateonline.it