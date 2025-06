Umbria Danza Festival | Palazzo della Penna si prende la scena

L’Umbria Danza Festival si prepara a conquistare il cuore di Perugia nel suo secondo weekend, portando energia, arte e innovazione tra le affascinanti mura della città. Da giovedì 26 a domenica 29 giugno, un caleidoscopio di spettacoli e performance invaderà diversi luoghi, tra cui il suggestivo Palazzo della Penna, che si prende la scena come palcoscenico ideale per celebrare la danza. E tutto inizia proprio al Museo Civico…

