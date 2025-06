Umanizzazione delle cure i progetti | Geriatria neonatologia e referti la priorità deve essere il paziente

L’umanizzazione delle cure rappresenta un pilastro fondamentale nel percorso di assistenza, soprattutto in ambiti delicati come geriatria, neonatologia e referti. L’AOU di Modena si impegna concretamente a mettere il paziente al centro, valorizzando la sua unicità e storia. Tre progetti innovativi sono stati lanciati per trasformare l’approccio clinico, favorendo un’assistenza più umana e personalizzata. Questi sforzi dimostrano come l’empatia e la cura globale siano la vera priorità nel percorso di guarigione e benessere.

Prosegue l’impegno dell’Aou di Modena per la promozione di percorsi e progetti di Umanizzazione delle Cure che hanno l’obiettivo di mettere la persona al centro, valorizzarne l’unicità, la storia, cambiando approccio operativo per affiancare alla presa in carico della patologia, quella del complessivo progetto di vita del paziente. Nello specifico sono tre i progetti attivati e presentati in anteprima il 7 aprile scorso a Siena al convegno ’HumanCare — L’ecosistema per l’umanizzazione delle cure’: Vicini sin dal primo istante (Neonatologia), Accettazione e invio referti (Servizio Amministrativo Ospedaliero), GeroLoc per prevenire gli allentamenti dei pazienti con wandering (Geriatria), quest’ultimo sostenuto dai fondi del Pnrr e dal Club La Meridiana di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Umanizzazione delle cure, i progetti: "Geriatria, neonatologia e referti, la priorità deve essere il paziente"

In questa notizia si parla di: umanizzazione - cure - progetti - neonatologia

Giornata Nazionale del Sollievo, all'Irccs confronto su “Sfide e opportunità nell’umanizzazione delle cure” - In occasione della XXIV Giornata Nazionale del Sollievo, l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina promuove un confronto su sfide e opportunità nell’umanizzazione delle cure.

' ` Il Giro D'Italia delle Cure Palliative Pediatriche torna a Forlì. Domenica 8 giugno, dalle ore 17, al parco urbano di Forlì si terrà l'evento ludico-divulgativo a te Vai su Facebook

Umanizzazione delle cure: tre nuovi progetti all’Azienda Ospedaliera di Modena tra tecnologia, accoglienza e accessibilità; Geriatria, Neonatologia e refertazione: tre nuovi progetti di Human Care per AOU di Modena; Progetti di Umanizzazione delle Cure.

Umanizzazione delle cure, i progetti: "Geriatria, neonatologia e referti, la priorità deve essere il paziente" - La vice sindaca Francesca Maletti: "Sostenere e aiutare i cittadini significa costruire una comunità". Come scrive ilrestodelcarlino.it

Umanizzazione delle cure: tre nuovi progetti all’Azienda Ospedaliera di Modena tra tecnologia, accoglienza e accessibilità - Totem di accoglienza: dispositivi posizionati agli ingressi ospedalieri per facilitare l’orientamento, garantire la riservatezza e la gestione delle attese. Segnala lapressa.it