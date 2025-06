Ultrà marocchini occupano uno stadio | il raduno abusivo dei tifosi del Raja Casablanca

Un affollato raduno di circa 200 tifosi del Raja Casablanca ha scatenato il caos entrando illegalmente in uno stadio per celebrare i play-off della loro squadra. Un episodio che mette in discussione la sicurezza degli eventi sportivi e la passione sfrenata dei supporter marocchini. La questione si fa sempre più delicata, sollevando interrogativi sulle misure di controllo e rispetto delle normative.

Circa 200 tifosi della squadra marocchina hanno fatto irruzione nell'impianto sportivo senza autorizzazione per festeggiare i play-off della loro squadra.

Scene incredibili in Brianza, dove gli Ultras del Raja Casablanca si sono riuniti per festeggiare i 20 anni della curva Sono arrivati da tutto il Nord Italia grazie al tam tam dei social. Oltre duecento tifosi del Raja Casablanca si sono ritrovati in Brianza, a Pai

