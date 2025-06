ULTIM’ORA – Sostituzione urgente al Paradiso delle Signore | da settembre entra al posto di Rosa

Una nuova stagione del "Paradiso delle Signore" sta per iniziare, portando con sé emozioni e sorprese! A partire da settembre, una sostituzione urgente: al posto di Rosa entra Ultim8217ora, aprendo la strada a nuovi personaggi e trame coinvolgenti. La soap, ispirata ai romanzi di Émile Zola, continua a raccontare le vicende di un grande magazzino milanese, simbolo di un’Italia in evoluzione. Preparatevi a scoprire cosa riserva il futuro nel celebre Paradiso!

Nuove importanti novità per la nuova stagione della celebre soap ormai alle porte. Nuovi personaggi entrano in azione. "Il Paradiso delle Signore" nasce inizialmente come fiction, ispirata liberamente al romanzo "Al Paradiso delle Signore" di Émile Zola. Ambientata nell'Italia degli anni '50 e '60, la serie racconta le vicende di un grande magazzino milanese, simbolo del boom economico e dei cambiamenti sociali che attraversano il Paese. Inizialmente concepita con un numero limitato di stagioni, il suo successo ha portato a una trasformazione. Dal 2018, la serie è diventata una vera e propria soap opera quotidiana, mantenendo l'ambientazione storica ma con un formato narrativo più esteso e continuativo.

Giulia Furlan, interpretata da Marta Mazzi, ha scosso gli equilibri de "Il Paradiso delle Signore" con la sua ambizione e audacia.

