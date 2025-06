Ultim’ora Napoli-Nunez gli azzurri valutano la fattibilità dell’operazione | e c’è un indizio

Il calcio mercato si infiamma nel cuore di Napoli: tra speranze e ostacoli, la trattativa per Darwin Nunez si fa sempre più concreta. Gli azzurri valutano attentamente ogni dettaglio, pronti a sferrare l’assalto decisivo. Fabrizio Romano ha svelato gli ultimi sviluppi, alimentando il sogno di una firma imminente. Ma quali sono i prossimi passi? Per scoprirlo, seguiteci, perché questa operazione potrebbe cambiare le sorti del club partenopeo.

Darwin Nunez verso il Napoli? Arriva un indizio importante: la situazione. Arrivano aggiornamenti in merito alla trattativa tra il Napoli ed il Liverpool per Darwin Nunez. Sono ore calde in casa Napoli, poiché gli azzurri vorrebbero chiudere velocemente l’operazione ma ci sono ancora diversi scogli da superare. Fabrizio Romano, però, tramite il suo profilo X ha rivelato alcuni importanti aggiornamenti. Secondo l’esperto di calciomercato la richiesta del Liverpool supera i 65 milioni di euro, cifra che il Napoli non vorrebbe spendere. La dirigenza partenopea sta infatti lavorando sulla formula ma anche sulla fattibilità dell’intera operazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it