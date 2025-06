Ultimo treno per Kross?

Possiamo definirlo il canto del cigno. O forse un ultimo treno, quello che se salti sopra non ne passerà un altro. Potrebbero essere questi i pensieri di Kross verso il suo prossimo match di Night of Champions. Non ho il suo contratto sotto mano, ma rumors parlano di scadenza durante l'estate e della non volontà di rinnovarlo da parte dei piani alti. Il rapporto costi benefici e in relazione all'età dell'atleta sembra stiano decidendo il suo addio alla WWE. In questo scenario ci sarà il suo incontro con Zayn. Togliendo anche i discorsi contrattuali, l'idea che questo incontro sia l'ultima opportunità per Kross si fa forte anche pensando ai suoi ultimi match in premium live event.

