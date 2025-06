Ultimo Stadi 2025 – La favola continua al via da Lignano il tour tutto esaurito

L’estate italiana si accende con l’energia di Ultimo, che dà il via alla sua tournée "Stadi 2025 – La favola continua…". Dopo il sold out di Lignano Sabbiadoro, l’artista torna a conquistare i palchi più iconici del Paese, confermando il suo status di protagonista indiscusso del live italiano. Nove appuntamenti imperdibili, tutti sold out, pronti a scrivere nuove pagine di una lunga e brillante carriera. La musica non si ferma, e la magia continua…

Al via con il sold out di Lignano Sabbiadoro Ultimo Stadi 2025 – La favola continua., tutto il tour è esaurito da tempo. Ultimo dà il via all’ennesima estate da protagonista indiscusso del live italiano: parte il 29 giugno con il sold out di Lignano Sabbiadoro Ultimo Stadi 2025 – La favola continua., la tournée estiva che lo vedrà salire nuovamente sui palchi dei principali stadi italiani per 9 imperdibili appuntamenti tutti sold out da mesi, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, dove calerà il sipario il 23 luglio 2025. Ultimo promette di cambiare ancora una volta le regole del gioco, proponendo ai fan un palco che per caratteristiche e dimensioni rappresenta un passo avanti nella storia dei suoi show, arrivati al quarto giro consecutivo negli stadi italiani. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ultimo Stadi 2025 – La favola continua, al via da Lignano il tour tutto esaurito

In questa notizia si parla di: stadi - favola - continua - lignano

Pronto al via il tour ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA; Ultimo Stadi 2025 – La favola continua, al via da Lignano il tour tutto esaurito; Biglietti concerti Ultimo Stadi Tour 2025: date La Favola Continua….

Ultimo, 'la favola continua' con il tour da record e un palco colossale - Al via il 29 giugno da Lignano Sabbiadoro la tournée estiva del cantautore che celebra, ancora una volta, il suo legame con la 'Generazione Ultimo' ... Come scrive adnkronos.com

Ultimo Stadi 2023, "La favola continua": i concerti a Roma - Ultimo Stadi 2023, "La favola continua": i concerti a Roma. Si legge su romatoday.it