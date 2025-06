Ultimo passerella di 30 metri per l’esibizione negli stadi

Ultimo si prepara a sorprendere ancora una volta con il suo spettacolo negli stadi italiani, portando un palco rivoluzionario che ridefinisce le regole della scena live. Con 65 metri di fronte palco e 24 metri di altezza, questa struttura straordinaria promette un’esperienza immersiva senza precedenti. La passerella custom di 30 metri di lunghezza si estende come un filo conduttore tra palco e pubblico, creando un legame magico e intimo tra artista e fan. È arrivato il momento di vivere la favola…

Ultimo promette di cambiare ancora una volta le regole del gioco, proponendo ai fan un palco che per caratteristiche e dimensioni rappresenta un passo avanti nella storia dei suoi show, arrivati al quarto giro consecutivo negli stadi italiani. 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza, queste le dimensioni della struttura prescelta per ‘Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua.’. Una passerella custom di 30 metri di lunghezza che riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi. A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 corpi illuminanti che promettono di portare lo spettacolo a un livello successivo: in cui l’ormai rodata regia live si fonderà con uno spettacolo di luci che rappresenterà una novità assoluta per i concerti di Ultimo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ultimo, passerella di 30 metri per l’esibizione negli stadi

In questa notizia si parla di: metri - stadi - negli - passerella

Mentre i tormentoni estivi iniziano la loro gara per lo scettro del più martellante, mentre serpeggia il chiacchiericcio sui concerti che vanno o non vanno, c’è chi riempi gli stadi senza dubbio alcuno e lo fa per tutto il tour. Stiamo parlando di Cesare Cremonini e Vai su Facebook

Pronto al via il tour ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA; Ultimo Stadi 2025 – La favola continua, al via da Lignano il tour tutto esaurito; Iniziati i lavori per il nuovo percorso ciclopedonale in via dello Stadio lungo l’argine del Bacchiglione.

Parte il 29 giugno da Lignano Sabbiadoro il tour estivo negli stadi di Ultimo - ”, la tournée estiva vedrà il cantautore salire nuovamente sui palchi dei principali ... Segnala italpress.com

Ultimo allo stadio Olimpico: il palco, le luci, la passerella, l'allestimento sospeso a mezz’aria. Cosa aspettarsi dal concerto - Il Messaggero - Cosa aspettarsi dal concerto È la quarta estate consecutiva da protagonista indiscusso del ... Secondo ilmessaggero.it