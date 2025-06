ultimo colpo per il volley bergamo ecco il libero federica ferrario

Bergamo ora si prepara a scrivere nuove pagine di successo con l’arrivo di Federica Ferrario, il colpo finale del mercato giallorosso. Con un background ricco di esperienze tra A1 e A2, questa giovane talento promette di essere una pedina fondamentale per la stagione 2025-2026. La passione e la determinazione di Ferrario sono pronte a infiammare il campo e a portare Bergamo verso traguardi ancora più ambiziosi.

Bergamo. L’ultimo colpo di mercato del Volley Bergamo 1991 porta il nome di Federica Ferrario: il libero in arrivo da Melendugno completa il roster giallorosso per la stagione 2025-2026. Nata a Varese il 31 maggio 2001, tra la A1 e la A2 ha vestito le maglie di Cuneo, Soverato, Vallefoglia e Novara. “Ho iniziato a giocare a 5 anni – ammette – Ho fatto le giovanili tra Cislago e Novara prima di iniziare il mio percorso tra le grandi. Bergamo ora è un onore: da bambina guardavo ogni gara in cui scendesse in campo questa squadra che per me rappresenta la storia della pallavolo”. Dopo un anno a Melendugno, con cui ha lottato per la promozione, Federica è pronta per il grande salto: “Quando mi hanno chiamato ho detto subito di sì: tornare in A1 con questa maglia, fa la differenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it