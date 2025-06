Ultimissime Juve LIVE | Tudor parla in conferenza stampa le possibili scelte per la sfida contro il Manchester City

Rimanete sintonizzati con le ultimissime dalla Juventus: oggi, in diretta, Tudor svela le possibili formazioni per la sfida di domani contro il Manchester City. Un appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati, che desiderano anticipare le scelte dell’allenatore e vivere l’atmosfera della grande partita. Non perdete nemmeno un aggiornamento, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. La redazione di JuventusNews24 vi tiene sempre informati, perché la passione bianconera non si ferma mai.

Ultimissime Juve LIVE – 26 giugno 2025.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Igor #Tudor parla così a DAZN dopo la vittoria della #Juve contro l'Al Ain Le parole dell'allenatore bianconero le trovi nel primo commento Vai su Facebook

MEZZOGIORNO #MERCATO #ALLEGRI VUOLE #CAMBIASO, #TUDOR SI FA FORTE, SU #KOLOMUANI E #DAVID… #ULTIMISSIME #JUVE #MOMBLANO #GJUST ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE https://youtube.com/live/EgcjoBI85QI?fe Vai su X

Tudor Juve (Gazzetta), scenari completamente stravolti; Juve allenatore ultime news: in attesa di Conte caos Tudor. L'agente ritratta: Rispetterà l’impegno; Nuovo allenatore Juve: Tudor prova a giocarsi le sue carte.

Le condizioni di Conceiçao, la sorpresa Kostic e il momento della Juve: parla Tudor - Alle 21:00 italiane la Juventus scenderà in campo a Orlando, in Florida, per affrontare il Manchester City nel match valido per l'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Da msn.com

Kostic Juve, Tudor esce allo scoperto sul serbo: «Per me è una bella sorpresa, può fare bene nel calcio che mi piace» - Le sue dichiarazioni in conferenza stampa pre Manchester City Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia ... Scrive juventusnews24.com