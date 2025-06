Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri e il City sono in campo ma è fuori dal campo che arriva la notizia forse più importante! Rinnoverà!

Rimanete con noi per le ultime, sensazionali novità in casa Juventus! Mentre i bianconeri scendono in campo contro il City, fuori si aggira una notizia che potrebbe cambiare il volto del club: un possibile rinnovo contrattuale di grande rilievo. Non perdete nemmeno un aggiornamento: qui trovate tutte le info più fresche e dettagliate, sempre in tempo reale. Restate con JuventusNews24, perché la stagione è ancora tutta da scrivere!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 26 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 21 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 20 giugno 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri e il City sono in campo, ma è fuori dal campo che arriva la notizia forse più importante! Rinnoverà!

In questa notizia si parla di: campo - juve - ultimissime - bianconeri

Serie B LIVE: alle 20.30 tutti in campo, Cittadella-Salernitana decisiva, la Samp con la Juve Stabia per la salvezza - Questa sera alle 20:30, i riflettori della Serie B si accendono su Cittadella-Salernitana, un incontro cruciale per le sorti di entrambe le squadre.

La #Juve chiude il primo tempo contro il Wydad in vantaggio per 2-1 grazie alla grandissima doppietta di #Yildiz Vi è piaciuto questo primo tempo dei bianconeri? I top e flop del primo tempo li trovi su @juventusnews24com Vai su Facebook

Mercato Juve, la trattativa per un ex bianconero è avanzata!; Calciomercato Juve, bianconeri alla finestra: super colpo?; Donnarumma Juve, bianconeri alla finestra: svelato il piano.

Juventus-Manchester City in diretta al Mondiale per Club: bianconeri per il primo posto in classifica, Vlahovic sfida Haaland - Manchester City, la sfida mette in palio il primo posto del girone G al Mondiale per Club: gli aggiornamenti sulle probabili formazioni ... Si legge su fanpage.it

TJ - Juventus-Manchester City, bianconeri a caccia del primo posto nel girone: a breve le formazioni ufficiali - I bianconeri di Igor Tudor affronteranno il Manchester City di Pep Guardiola nell’ultima giornata ... Lo riporta tuttojuve.com