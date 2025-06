Uijtdebroeks travolto da un'auto miracolosamente illeso | State giocando con le nostre vite

Un incidente sfiorato, un colpo di fortuna o forse il destino che si diverte a mettere alla prova la nostra resistenza? Ciant Uijtdebroeks, giovane promessa del ciclismo belga, ha vissuto un momento di terrore mentre si allenava: travolto da un’auto in manovra, ne è uscito miracolosamente illeso. Ma quanto può essere fragile questa vita? Scopriamo insieme come questa vicenda ci invita a riflettere sulla nostra vulnerabilità e sulla forza di rialzarsi.

Ennesimo brutto contrattempo per Ciant Uijtdebroeks, il 21enne belga della Visma che è rimasto vittima di un investimento durante una seduta di allenamento. "Mi ha travolto un'auto in manovra" ha scritto sui social. Per lui nuovo stop dopo l'infortunio alla schiena che lo ha costretto lontano dalle gare fino a fine aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it