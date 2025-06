UFFICIALE – Vecchi risolve il contratto con il Vicenza | ora l’Inter U23!

Stefano Vecchi saluta il Vicenza per abbracciare una nuova avventura: la panchina dell'Inter U-23. Dopo un percorso di successo e gratificazioni, l’allenatore si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera, portando entusiasmo e competenza nel settore giovanile nerazzurro. La sua esperienza sarà un valore aggiunto per lo sviluppo dei giovani talenti dell’Inter, aprendo così una promettente fase di crescita e sfide stimolanti.

Stefano Vecchi ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava al Vicenza, squadra a cui era legato dal 2023, aprendosi così la strada all’approdo sulla panchina dell’Inter U-23. Di seguito il comunicato dei veneti. UFFICIALE – “Il Vicenza desidera ringraziare mister Vecchi e il suo staff per l’impegno, la serietà e il percorso compiuto in questo anno e mezzo, nel quale la squadra ha raggiunto la finale playoff per la Serie B nella scorsa stagione e la semifinale playoff nell’attuale, mantenendo l’imbattibilità casalinga durante tutta la sua guida. A lui e al suo staff, i nostri migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale”. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Vecchi risolve il contratto con il Vicenza: ora l’Inter U23!

