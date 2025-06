UFFICIALE L’ELEZIONE Lega A Gherardini il nuovo presidente

Maurizio Gherardini è stato ufficialmente eletto come nuovo presidente della Lega Basket Serie A, un ruolo di grande responsabilità che segna un nuovo capitolo per il massimo campionato italiano. Con un mandato triennale appena approvato dall’assemblea di Milano, Gherardini si prepara a guidare la lega verso nuovi successi e innovazioni. "Ringrazio i club per l’opportunità e la fiducia riposta in me, e sono pronto a lavorare per il bene del basket italiano."

Maurizio Gherardini è il nuovo presidente della Lega Basket Serie A. A ufficializzare il cambio al vertice è stata l'assemblea riunita ieri a Milano. Maurizio Gherardini, unico candidato alla carica, è stato eletto Presidente con un mandato triennale che partirà dalla approvazione del bilancio consuntivo della stagione 2024-25, termine fino al quale l'attuale presidente Umberto Gandini sarà in carica. "Ringrazio i club per l'opportunità e la fiducia, cercherò di aiutare i club attraverso lo sviluppo e i grandi cambiamenti che il mondo del basket sta vivendo - sottolinea Gherardini - Mi piacciono parole come condivisione, sostenibilità, visibilità e positività".

