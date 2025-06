Ufficiale l’arrivo dell’ala | Sarà un onore per me

Con grande entusiasmo, la Vuelle Pesaro annuncia l’arrivo di Alessandro Bertini, un'ala di talento che rafforza il roster per la prossima stagione. Dopo l’approdo di Tambone, questa nuova acquisizione sottolinea la volontà di costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Bertini, con la sua esperienza in Serie A2 e le sue qualità tecniche, rappresenta un valore aggiunto per il progetto biancorosso. La società è pronta a scrivere insieme un nuovo capitolo di successi…

Secondo arrivo in casa Vuelle. Dopo quello di Tambone, presentato lunedì, nel tardo pomeriggio di ieri la società ha rotto gli indugi anche su Alessandro Bertini, ufficializzando un accordo raggiunto ormai da tempo. Ala classe 2002 di 194 cm per 87 kg, arriva a Pesaro dopo un 20242025 che lo ha visto impegnato nel campionato di Serie A2 con la maglia di Orzinuovi. Bertini conosce bene la realtà della Serie A2, campionato nel quale ha già disputato la stagione 202122, vestendo la maglia di San Severo; nell'annata successiva lo troviamo in Serie B con Brianza Casa Basket, poi nel 202324 torna nella seconda serie, approdando a Orzinuovi dove resta anche per il 202425, realizzando 17 punti in 29 minuti nel match contro la Vuelle, terminato all'overtime con la vittoria dei lombardi, serata in cui la sua prestazione pesò parecchio dato che fu anche la partita che frenò il trend positivo della squadra di Leka, che in quel periodo stava andando forte.