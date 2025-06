Ufficiale | Francesco Salvemini è un nuovo calciatore del Benevento

Il Benevento rafforza il suo attacco con l’arrivo di Francesco Salvemini, giovane promettente e già conosciuto nel calcio italiano. Dopo un’intensa trattativa condotta dal direttore sportivo Carli in Puglia, l’accordo con l’Audace Cerignola è stato finalizzato, e ora il calciatore ha firmato il contratto. Un nuovo tassello che promette grandi emozioni: il futuro del Benevento si fa ancora più entusiasmante.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’attaccante Francesco Salvemini è un nuovo calciatore del Benevento. Nei giorni scorsi c’era stato il blitz di Carli in Puglia che aveva definito tutti i dettagli con l’Audace Cerignola e l’ entourage del calciatore. Ora è arrivata anche la firma sul contratto. “ Il Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Audace Cerignola, per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Francesco Salvemini. Il calciatore, classe 1996, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028?. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ufficiale: Francesco Salvemini è un nuovo calciatore del Benevento

