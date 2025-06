Ufficiale! Denis Villeneuve dirigerà il prossimo film di James Bond

Dopo aver conquistato il mondo con la sua visione epica di Dune, Denis Villeneuve si appresta a portare il suo talento nel celebre universo di James Bond. La ventottesima avventura dell'agente segreto più iconico al servizio di Sua Maestà promette di ridefinire gli standard del thriller d'azione, grazie alla visione innovativa del regista canadese. Questo sarà il primo film prodotto da Amazon MGM Studios, segnando un nuovo capitolo rivoluzionario per il franchise.

A produrre il film in arrivo saranno Amy Pascal e David Heyman.