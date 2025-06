Ufficiale Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr fino al 2027 | Scriviamo la storia insieme

Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr fino al 2027, scrivendo un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera in Arabia Saudita. Dopo settimane di attesa e speculazioni, il portoghese ha deciso di continuare a inseguire il suo sogno di superare i mille gol, rafforzando il legame con la squadra e i tifosi. La storia di un campione che, ancora una volta, dimostra che la passione non conosce limiti. E ora, si apre un nuovo entusiasmante capitolo...

Fine del tormentone: alla vigilia della nuova finestra di mercato e della fine del contratto in vigore, Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr hanno annunciato il rinnovo ufficiale. Che terrà ancora a lungo il portoghese in Arabia Saudita dove tornerà alla carica per i mille gol in carriera. Un accordo che solo qualche settimana fa sembrava lontanissimo ma che si è trasformato in realtà: "Stessa passione, stesso sogno". 🔗 Leggi su Fanpage.it