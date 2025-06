Ue | Stop alla carta d’identità cartacea per l’espatrio dal 2026 Ecco cosa cambia

Dal 3 agosto 2026, dire addio alla carta d’identità cartacea per l’espatrio: il futuro è digitale. Il regolamento europeo 1157/2019 impone questa svolta per rafforzare la sicurezza e garantire standard più elevati. Niente più documenti tradizionali, ma solo passaporti e carte elettroniche, dotate di tecnologia avanzata. Scopriamo insieme cosa comporta questa innovazione e come prepararsi a questo importante cambiamento.

Niente più carta d’identità cartacea per chi vuole andare all’estero a partire dal 3 agosto 2026. Al suo posto il documento elettronico o il passaporto. Lo ha stabilito il regolamento europeo 11572019 che ne vieta l’utilizzo indipendentemente dalla data di scadenza per garantire l’adeguamento agli standard di sicurezza della normativa comunitaria. La versione cartacea, infatti, non contiene la Machine Readable Zone (Mrz), ovvero una zona di lettura ottica composta da tre righe con caratteri monospaziati contenenti informazioni legate all’identità e leggibili dalle macchine. Oltre alla maggior sicurezza e alla possibilità di espatriare (reso possibile anche solo con il passaporto), il passaggio alla nuova carta permetterà ai cittadini italiani di salutare lo Spid in favore dell’accesso ai servizi della pubblica amministrazione tramite il portale Cied. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ue: “Stop alla carta d’identità cartacea per l’espatrio dal 2026”. Ecco cosa cambia

