Ue Schlein avverte von der Leyen | nostri voti non sono scontati

Ue Schleind avverte con fermezza Ursula von der Leyen e il Partito popolare europeo: i nostri voti non sono scontati. In un momento delicato per l’Europa, il Parlamento richiede chiarezza e priorità condivise, respingendo ogni politica dei due forni. La partita si fa difficile e le alleanze devono essere trasparenti. La volontà di cambiare rotta è forte, perché l’Europa merita decisioni sincere e condivise.

Bruxelles, 26 giu. (askanews) – “C’è un problema che abbiamo in questo momento dentro al Parlamento europeo: noi non siamo disposti ad accettare una politica dei due forni da parte del Partito popolare europeo e della presidente della Commissione Ursula von der Leyen. I nostri voti non possono essere dati per scontati. Abbiamo delle priorità, vogliamo dei segnali chiari, perché non è possibile accettare che qualcuno (il Ppe, ndr) pensi che ci siano due diverse maggioranze a seconda dei propri bisogni. Non è così e su questo noi saremo netti e molto chiari”. Lo ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein parlando alla stampa, al termine del pre-vertice del Partito dei Socialisti europei (Pse), in vista del Consiglio europeo di Bruxelles. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Schlein avverte von der Leyen dopo la retromarcia sul greenwashing: “I nostri voti non sono garantiti” - Elly Schlein lancia un avvertimento deciso a Ursula von der Leyen, sottolineando che i voti dei Socialisti non sono più garantiti e che la direttiva sul greenwashing potrebbe mettere a rischio la stabilità della maggioranza europea.

