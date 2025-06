Ucraina Trump contro Putin | Fornirò missili Patriot a Kiev Russia deve finire guerra Zelensky si esalta | Con Usa vinceremo

In un contesto internazionale sempre più complesso, la questione ucraina continua a far discutere, tra aiuti militari e strategie geopolitiche. Trump, commentando i recenti supporti come i missili Patriot a Kiev, mantiene un approccio cauto ma deciso, puntando il dito contro Putin e lasciando aperta la porta a future decisioni. La partita resta aperta: l'Italia e il mondo osservano attentamente quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda.

Sul tavolo resta aperta anche la questione degli aiuti militari futuri. Trump ha risposto in modo cauto alla domanda di altri possibili aiuti all'Ucraina durante l'anno: "Per quanto riguarda i fondi, vedremo cosa succederà" Donald Trump punta il dito contro Vladimir Putin e apre alla possibil.

