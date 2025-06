Ucraina sempre sotto il fuoco russo Zelensky | processate Putin

La tensione in Ucraina si intensifica mentre le recenti incursioni russe continuano a seminare caos e distruzione. Con un morto e due feriti nella regione di Kherson, il paese chiede giustizia e responsabilità : Zelensky insiste che sia Putin a dover rendere conto delle sue azioni. Una notte di tensione e drammi che sottolineano l’urgenza di una soluzione diplomatica e di giustizia internazionale.

In Ucraina, una nuova notte di attacchi. Un morto e due feriti nella regione meridionale di Kherson. Per Zelensky occorre processare Putin. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina sempre sotto il fuoco russo. Zelensky: processate Putin

In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky - putin - sotto

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

#TG2000 - Pioggia di droni russi su Kiev. Nella capitale ucraina ancora morti e feriti. #23giugno #Ucraina #Kiev #Putin #RussiaUkraineWar #Russia #Zelensky #Mosca #Ukraine #TV2000 #News Vai su Facebook

Translate postUCRAINA | Kiev: 'Tregua di un mese e un incontro Putin-Zelensky. La Russia rifiuta il cessate il fuoco incondizionato'. Mosca: 'Proposto 2-3 giorni di stop al conflitto. Concordato il più grande scambio prigionieri mai avvenuto, soldati malati e feriti Vai su X

Guerra Ucraina Russia, Putin: Pronto a incontrare Zelensky per concludere accordo; Il Cremlino a Trump: È un conflitto esistenziale. Kiev lavora a un incontro Trump-Zelensky al G7 - Zelensky: La scorsa notte, lanciati oltre 400 droni e 40 missili nell'attacco russo; Zelensky: ricevuta nuova proposta di Trump sull’accordo per terre rare.

Con L’Aja che tira: come esce l’Ucraina dal vertice Nato - La Nato e i volenterosi a parole continuano a sostenere l'Ucraina. Come scrive msn.com

Strasburgo, Zelensky e il Consiglio d'Europa firmano un accordo per l'istituzione di un Tribunale per la guerra in Ucraina - Zelensky ha dichiarato che il tribunale rappresenta una "reale possibilità" di ottenere giustizia e spera che un giorno possa processare gli alti funzionari russi, tra cui Putin, per i crimini di guer ... Si legge su msn.com