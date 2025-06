Uccise la compagna incinta Confermato l’ergastolo Ma senza premeditazione

In aula, Impagnatiello si è presentato curato, come simbolo di un volto che difficilmente rivela il dramma interiore nascosto dietro gesti così efferati. La conferma dell’ergastolo senza premeditazione solleva interrogativi sulla complessità della mente umana e sulla linea sottile traicolpito e colpevole. Un caso che scuote le coscienze e invita a riflettere sull’importanza di una giustizia equilibrata e umana.

di Anna Giorgi MILANO Ergastolo confermato per Alessandro Impagnatiello, il 32enne barman dell’Armani Cafè, che il 27 maggio del 2023 massacrò con 37 coltellate la compagna Giulia Tramontano, incinta di suo figlio Thiago. La Corte d’Assise d’Appello non ha messo in discussione l’impianto accusatorio, né l’aggravante della crudeltà, ma ha escluso la principale, quella della premeditazione. In aula Impagnatiello si è presentato curato, come sempre, camicia griffata, nuovo taglio di capelli ’crew cut’, piccole anelle alle orecchie. Ha ascoltato in silenzio la pronuncia della Corte, senza mai alzare lo sguardo, tantomeno rivolgerlo ai genitori di Giulia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccise la compagna incinta. Confermato l’ergastolo. Ma senza premeditazione

In questa notizia si parla di: compagna - incinta - confermato - ergastolo

Ubriaco fugge a 150 km/h con la compagna incinta, arrestato e condannato 28enne a Bologna - Un giovane rumeno di 28 anni è stato arrestato a Bologna dopo un pericoloso inseguimento notturno. Fuggito a 150 km/h con la compagna incinta a bordo, il giovane è stato condannato per resistenza e guida in stato di ebbrezza, mettendo a rischio la vita di tutti a bordo e degli altri utenti della strada.

Femminicidio di Giulia Tramontano: Ergastolo confermato per Alessandro Impagnatiello. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna nei confronti dell'ex barman reo confesso dell'omicidio della compagna incinta di sette mesi Giulia Tram Vai su Facebook

Translate postErgastolo confermato per Alessandro Impagnatiello. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna nei confronti dell'ex barman reo confesso dell'omicidio della compagna incinta di sette mesi Giulia Tramontano, avvenuto a S Vai su X

Uccise la compagna incinta. Confermato l’ergastolo. Ma senza premeditazione; Femminicidio Tramontano, confermato ergastolo Impagnatiello in appello; Delitto di Senago: confermato l’ergastolo per Impagnatiello, esclusa la premeditazione.

Uccise la compagna incinta. Confermato l’ergastolo. Ma senza premeditazione - Nell’Appello ribadite le aggravanti della crudeltà e del vincolo parentale. Lo riporta ilgiorno.it

Sentenza d'appello per il femminicidio di Giulia Tramontano: confermato l'ergastolo per Impagnatiello, esclusa la premeditazione - I legali di Impagnatiello hanno chiesto di poter accedere a un programma di giustizia riparativa, per l'accusa non c'era nec ... Da vanityfair.it