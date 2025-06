Tyla | Se credi davvero in te stessa puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione È quello che ho fatto io Amo l’Italia tornerò presto

Se credi davvero in te stessa, ogni ostacolo diventa una spinta verso il successo. È ciò che ha dimostrato Tyla, artista vincitrice di un Grammy e conduttrice dei Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2025, in onda anche in Italia dal 27 giugno. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con lei e scoperto un messaggio speciale per i fan italiani. Pronti a lasciarvi ispirare?

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con l’artista vincitrice di un Grammy e conduttrice dei Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2025, in onda anche in Italia dal 27 giugno. Ecco cosa ci ha raccontato (SPOILER: c’è un messaggio per i fan italiani!). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tyla: «Se credi davvero in te stessa, puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione. È quello che ho fatto io. Amo l’Italia, tornerò presto»

In questa notizia si parla di: fatto - tyla - credi - davvero

Tyla: «Se credi davvero in te stessa, puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione. È quello che ho fatto io. Amo l’Italia, tornerò presto.

Tyla: «Se credi davvero in te stessa, puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione. È quello che ho fatto io. Amo l’Italia, tornerò presto» - Abbiamo fatto quattro chiacchiere con l’artista vincitrice di un Grammy e conduttrice dei Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2025, in onda anche in Italia dal 27 giugno. vanityfair.it scrive