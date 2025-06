Tutto pronto per Penne Libere | due giorni dedicati a salute giornalismo e cultura

Tutto pronto per Penne Libere, due giorni dedicati a salute, giornalismo e cultura, che promettono di incantare e informare il pubblico di Cisternino. Giunto alla sua terza edizione, questo festival rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di informazione e approfondimento, offrendo una piattaforma di confronto tra esperti e cittadini. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza ricca di spunti, dialoghi e innovazione che lasceranno il segno.

CISTERNINO - Giovedì 26 giugno, presso la sala stampa della Regione Puglia a Bari si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Festival delle Penne Libere, in programma a Cisternino il 28 e il 29 giugno 2025. Un evento giunto alla sua terza edizione, che si conferma appuntamento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

