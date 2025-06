Tutto esaurito per Simona Molinari | prende il via Musica sotto la Torre 2025

L’attesa è finita: tutto esaurito per Simona Molinari, il grande debutto di "Musica sotto la Torre" 2025 a Pisa. La voce raffinata e il talento della cantautrice pop-jazz infiammeranno il Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo, inaugurando una stagione di emozioni uniche. Un evento imperdibile che promette di regalare serate indimenticabili all’insegna della musica di qualità e della magia pisana. E la serata sarà solo l’inizio di un’estate straordinaria.

Pisa, 26 giugno 2025 – La grande musica torna ad animare le sere pisane con la XVI edizione di “Musica sotto la Torre”, la rassegna estiva organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa - Caritas Diocesana. Ad inaugurare l’edizione 2025, venerdì 27 giugno alle ore 21:30 nel suggestivo Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo, sarà Simona Molinari, voce cantautrice pop-jazz tra le più raffinate e poliedriche del panorama musicale italiano, con il debutto nazionale del suo nuovo spettacolo “La donna è mobile”. Un progetto speciale, profondamente contemporaneo, in cui musica, parola e memoria si intrecciano per dar voce a grandi figure femminili che hanno segnato la storia della cultura e dell’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it