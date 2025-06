Tutti pazzi per il mercatino Vintage | nuovo appuntamento con ben 120 espositori

Se sei appassionato di oggetti unici e di stile retrò, non puoi perderti l'appuntamento più atteso del mese! Con ben 120 espositori pronti a stupirti, il Valmadrera Vintage Market torna a incantare tutti gli amanti del vintage. Appuntamento questa domenica 29 giugno 2025, dalle 7:45 alle 16, in via Molini: preparati a scoprire tesori nascosti e a vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Dopo il successo delle passate edizioni con oltre 120 espositori torna il Valmadrera Vintage Market, in programma ogni quarta domenica del mese. Il prossimo appuntamento è per questa domenica 29 giugno 2025, dalle ore 7:45 alle 16 nella consueta area di via Molini dove prima andava in scena il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

