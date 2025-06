tutti gli occhi su siena palio sorvegliato speciale superpiano di sicurezza

Tutti gli occhi sono puntati su Siena, dove l’atmosfera del Palio si fa ancora più intensa e coinvolgente. La città si prepara a un evento unico, ma quest’anno la sicurezza è al centro dell’attenzione, viste le delicate tensioni geopolitiche e l’afflusso di migliaia di visitatori. In questo contesto, la vigilanza sarà imprescindibile per garantire che il grande cuore di Siena possa battere libero e sicuro durante la storica Carriera di Provenzano.

Siena, 26 giugno 2025 – Si respira aria di Palio a Siena, dove ieri è stato steso il tufo in Piazza del Campo in vista della Carriera di Provenzano del 2 luglio. Ma quest’anno sarà un Palio diverso, condizionato dalla situazione geo-politica, quindi ci sarà un’attenzione ancora maggiore a sicurezza e ordine pubblico. E’ infatti prevista la presenza in città di migliaia di turisti, italiani e stranieri: sarà dunque necessario vigilare, in quanto parte di coloro che arrivano a Siena da varie parti del mondo, potrebbero avere la nazionalità di uno dei Paesi oggi in guerra. Da Israele al Medio Oriente in generale, passando per Stati Uniti, Russia e Ucraina, il Palio di Siena attrae sempre un pubblico variegato, unificando nel segno della storia e della tradizione locali un melting pot di lingue e culture. 🔗 Leggi su Lanazione.it