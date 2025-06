Tutte le indiscrezioni di stile sul royal wedding d' America | le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia

Venezia si trasforma nel palcoscenico di un evento da sogno: il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra sfarzi, look mozzafiato e sorprese dell’ultimo minuto, questa celebrazione sta catturando l’attenzione di tutto il mondo. Dalle indiscrezioni sui look glamour alle scelte di location, ogni dettaglio svela un mix di eleganza e innovazione. Ecco tutte le novità che rendono questa unione un vero e proprio evento di stile senza precedenti.

Occhi puntati su Venezia. È ufficialmente iniziato il lungo weekend di festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos, il proprietario di Amazon, e Lauren Sanchez, giornalista e autrice. Le nozze sono state pianificate per due anni (la proposta è arrivata nel 2023) ma non sono mancati i cambi di location dell’ultimo minuto, soprattutto per via delle proteste dei residenti. Pare che Sanchez abbia messo insieme un guardaroba di 27 abiti per i cinque giorni di festeggiamenti, ma per il vestito da sposa con cui arriverà all’altare potrebbe affidarsi a due stilisti italiani. Il toto-abiti da sposa di Lauren Sanchez. 🔗 Leggi su Amica.it