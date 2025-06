Tutte le frazioni acesi saranno coperte dalla videosorveglianza

Acireale si prepara a diventare ancora più sicura: tutte le frazioni saranno coperte dal nuovo sistema di videosorveglianza “SicurAci”. La giunta comunale ha approvato un progetto innovativo dal valore di circa 138 mila euro, collegato a un decreto interministeriale, che mira a potenziare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una comunità più protetta e vigilante, garantendo un ambiente più sereno per tutti.

